Hör-Theater im Klangraum an der Hauptwache in Frankfurt

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Info blau

Foto: Susanne Göbel

Frankfurt am Main (kobinet)

Das Frankfurter Dialog-Museum bietet nun auch Hör-Theater in seinem Klangraum an der Frankfurter Hauptwache. Darauf macht die Frankfurter Neue Presse in einem Beitrag aufmerksam, auf den Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat. "Gespannt lauschen zwölf Zuhörerinnen und Zuhörer in ihren Sitzen im dunklen Klangraum. Denn im Geist haben sie das Dialogmuseum schon wieder verlassen. 'Schön, dass ihr da seid', begrüßt Alici Noguera ihr Publikum und führt sie durch die B-Ebene der Hauptwache. Dort, wo es nicht nur einfahrende Züge zu hören gibt, sondern auch Rasierapparate und sogar elektromagnetische Wellen", heißt es u.a. im Beitrag der Frankfurter Neuen Presse zu diesem Angebot im Herzen Frankfurts.

Link zum Beitrag der Frankfurter Neuen Presse