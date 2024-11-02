IGEL-Monatsrückblick: Highlights, Herausforderungen und Visionen im Oktober 2024

Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Meinung" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren.

IGEL-Monatsrückblick

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "Highlights, Herausforderungen und Visionen im Oktober 2024 – 210 Nachrichten in eine Stunde gepackt!" So lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) mit dem Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Oktober 2024. Dabei sprach der Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, wie gewohnt mit Ottmar Miles-Paul von den kobinet-nachrichten über die behindertenpolitischen Ereignisse des letzten Monats und die Einschätzungen dazu. "Von der neuen Literaturbeilage der kobinet-Nachrichten über die Forderungen zur Barrierefreiheit und das Treffen der Behindertenbeauftragten bei der Ministerpräsidentenkonferenz bis hin zum Cybathlon in Zürich, der technologische Innovationen für Menschen mit Behinderungen aufzeigt – die Episode ist randvoll mit Neuigkeiten und Einblicken", heißt es in der Ankündigung des IGEL-Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Oktober 2024.

Link zum IGEL-Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Oktober 2024

Link zu allen bisher erschienenen IGEL-Podcasts