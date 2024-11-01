US-Wahl im Fokus: ORF setzt auf barrierefreie Berichterstattung

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Freiheitsstatue

Foto: Pixabay/nash78690

Wien (kobinet) Am 5. November 2024 findet die Wahl des US-Präsidenten statt, die enorme Auswirkungen auf das Geschehen in der Welt haben kann. Auch viele behinderte Menschen fiebern diesem Wahltermin entgegen, zumal sich Donald Trump wiederholt abwertend gegenüber behinderten Menschen geäussert hat. Daher hoffen viele auf eine barrierefreie Berichterstattung in den Medien über dieses Ereignis. In Österreich gibt es dafür klare Signale vom ORF. "Mit zahlreichen Sendungen und Maßnahmen zur Barrierefreiheit möchte der ORF in seiner Berichterstattung zur US-Wahl 2024 ein breites Publikum erreichen. Der ORF informierte BIZEPS im Detail", heißt es dazu in einem Bericht des österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS.

