Medizinische Dienst bindet Pflegekräfte

BERLIN (kobinet) Im Rahmen seines 35-jährigen Jubiläums hat der Medizinische Dienst (MD) einen Bericht unter dem Titel „Der Medizinische Dienst – Kompetenz für eine gute und gerechte Gesundheitsversorgung“ veröffentlicht. Dabei wurde bekannt, dass der Gutachterservice für die gesetzlichen Kassen allein 4.900 Pflegefachkräfte beschäftigt. Der Bundesgeschäftsführer des Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe (VDAB), Thomas Knieling, hebt in diesem Zusammenhang hervor: „Die Zahlen, die sich im Bericht des Medizinischen Dienstes finden, wirken auf den ersten Blick positiv. Wirft man jedoch einen genauen Blick auf die Zahlen, wird die Fehlentwicklung deutlich. Wenn der Medizinische Dienst fast 5000 Pflegefachkräfte beschäftigt, um die Arbeit von Berufskolleginnen und Berufskollegen zu kontrollieren, fehlen sie vor Ort in der Versorgung.

„Es ist an der Zeit“ so Knieling, „das System der Qualitätsprüfungen kritisch zu hinterfragen und Akquise auf Kosten der Pflegeeinrichtungen zu verhindern. Die Einrichtungen kämpfen um jede Fachkraft und unternehmen große Anstrengungen auch internationales Personal zu finden. Wenn eine große Institution wie der Medizinische Dienst am Arbeitsmarkt in Konkurrenz tritt und dann vor Ort Personallücken bemängelt, wird das ganze Dilemma deutlich, das sich in den Zahlen widerspiegelt.“