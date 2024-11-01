Menu Close

Köln 99ers starten beim EuroCup in Madrid

Veröffentlicht am 01.11.2024 10:16 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Rollstuhlbasketballer mit weißem und rotem Trikot
1. Rollstuhl Basketball-Bundesliga, RBC Koeln99ers vs. Doneck Dolphins Trier, 28.10.2023
Foto: Gero Mueller-Laschet

KÖLN (kobinet) Vom 30. Januar bis  zum 2. Februar finden in Madrid die Wettkämpfe des EuroCup im Rollstuhlbasketball statt. Nach der neuen Auslosung durch den IWBF-Europe, geht es für die Kölner Rollstuhlbasketballer der 99ers in die spanische Hauptstadt Madrid zum mehrfachen spanischen Meister CD Ilunion. In der Gruppe B treten die Domstädter dann auch gegen die Teams Santo Stefano (Italien), Porto Torres (Italirn) und CTH de Lannion (Frankreich) an.

Ziel der Rollstuhlbasketballer aus Köln wird sein, in der starken Gruppe mindestens vierter zu werden und sich somit ein weiterkommen im europäischen Wettbewerb zu sichern. Der vierte Platz würde bereits die Teilnahme am EuroCup2 Finale im spanischen Murcia ermöglichen. Der Drittplatzierte löst das Ticket für das EuroCup1 in Sassari (Italien). Für die Plätze ein und zwei geht es zunächst ins Viertelfinale der ChampionsLeague. Als Austragungsorten kommen Elxleben bei den Thuringia Bulls oder Albacete in Spanien in Frage.

Jetzt heißt es jedoch erst einmal, die Reiseplanung für Madrid zu starten und dort Ende Januar 2025 ein gutes Turnier zu spielen.

Hartmut Smikac Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.