Foto: omp

Berlin (kobinet) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales lädt zusammen mit der Bundesfachstelle Barrierefreiheit zu einer digitalen Informationsveranstaltung zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz am 28. November 2024 von 10:00 bis 12:00 Uhr ein. "Mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz soll die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in dem wichtigen Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie verbessert werden. Es verpflichtet Unternehmen, bestimmte Produkte und Dienstleistungen barrierefrei herzustellen bzw. zu erbringen. Darunter fallen unter anderem Mobiltelefone, Computer und Geldautomaten, aber auch Online-Shops, Bank- und Telekommunikationsdienstleistungen", heißt es u.a. in der Ankündigung der Veranstaltung, die über den Livestream verfolgt werden kann. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) tritt am 28. Juni 2025 in Kraft.

„Das BFSG tritt am 28.06.2025 in Kraft. Gemeinsam mit der Bundesfachstelle Barrierefreiheit und der Schlichtungsstelle beim Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen will das Bundesministerium für Arbeit und Soziales Unternehmen die Möglichkeit geben, sich über Praxisbeispiele zu informieren und Ansprechpersonen kennenzulernen, die sie zukünftig beraten können. Wir laden Sie herzlich dazu ein, teilzunehmen“, heißt es weiter in der Einladung.

Ablauf:

1. Begrüßung, Regine Laroche, Referatsleitung „Bundesinitiative Barrierefreiheit“ im Bundesministerium für Arbeit und Soziales

2. Einführung ins Thema und kurze Vorstellung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes, Nadine Schütze, Grundsatzreferat Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen im Bundesministerium für Arbeit und Soziales

3. Wo und wie kann die Bundesfachstelle Barrierefreiheit unterstützen? Simone Miesner (Geschäftsführung) und Sven Niklas (Büroleiter), Bundesfachstelle Barrierefreiheit

4. Welche Ergebnisse können in einem Schlichtungsverfahren erzielt werden?

