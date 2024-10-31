Online-Veranstaltungen von Handicap International zum Thema Flucht und Behinderung

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Neues Logo von Handicap International

Foto: HI

Berlin (kobinet) Das Crossroads-Team von Handicap International macht auf eine Reihe kostenloser Veranstaltungen im November und Dezember 2024 aufmerksam. Dabei geht es u.a. um den Ablauf von Asylverfahren mit Fokus auf die Rechte von Geflüchteten mit Behinderung oder um das neue Staatsbürgerschaftsrecht bei Menschen mit Behinderungen. Darauf hat Jessica Schröder die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.

In der Ankündigung der Veranstaltungen heißt es:

Online-Veranstaltung: „Ablauf von Asylverfahren mit Fokus auf die Rechte von Geflüchteten mit Behinderung“

In der kostenlosen Veranstaltung bieten wir Fachkräften praxisnahe Informationen zum Asylverfahren. Ziel ist es, die Rechte und Mitwirkungspflichten geflüchteter Menschen mit Behinderung darzustellen sowie besondere Verfahrensgarantien und die Konsequenzen von Verfahrensentscheidungen zu beleuchten.

Termin: Montag, 11. November 2024, 09:30 – 13:00 Uhr

Ort: Online via Zoom

Anmeldungen und mehr Informationen

Online-Veranstaltung: „Kinder und Jugendliche mit Behinderungen – das (neue) Angebot der Verfahrenslotsen“

In der Veranstaltung stellen wir das Angebot der Verfahrenslotsen vor und diskutieren die Möglichkeiten an der Schnittstelle Flucht und Behinderung. Verfahrenslotsen unterstützen junge Menschen mit (drohender) Behinderung und ihre Familien und helfen Ansprüche und Rechte geltend zu machen.

Termin: Mittwoch, 20. November 2024, 09:30 – 12:00 Uhr

Ort: Online via Zoom

Anmeldungen und mehr Informationen

Online-Veranstaltung: „Das neue Staatsbürgerschaftsrecht bei Menschen mit Behinderungen: erste Erfahrungen bei der Anwendung“

Das neue Staatsangehörigkeitsrecht in Deutschland trat im Juni 24 in Kraft. Für Menschen mit Behinderung, die staatliche Transferleistungen beziehen, haben sich die Einbürgerungsvoraussetzungen verschlechtert. In der Veranstaltung diskutieren Expert*innen über erste Erfahrungen mit dem neuen Recht.

Termin: Mittwoch, 27. November 2024, 09:30 – 12:00 Uhr

Ort: Online via Zoom

Anmeldungen und mehr Informationen

Online-Abschlussveranstaltung des Projekts „Qualifizierung regionaler Inklusionscluster an der Schnittstelle Flucht und Behinderung“

In der interaktiven Veranstaltung bieten wir Fachkräften praxisrelevante Einblicke zur Vernetzung an der Schnittstelle Flucht und Behinderung. Ziel ist es, Ergebnisse des Crossroads-Projekts und besondere Beratungsangebote vorzustellen sowie gemeinsam Wege zur intensiveren Vernetzung zu diskutieren.

Termin: Mittwoch, 4. Dezember 2024, 10:00 – 13:30 Uhr

Ort: Online via Zoom

Anmeldungen und mehr Informationen

Alle Veranstaltungen werden durch Gebärdensprachdolmetscher*innen begleitet.