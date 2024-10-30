Menu Close

Nächste Inklusionstage am 12. und 13. Mai 2025 zum Thema Digitalisierung

Veröffentlicht am 30.10.2024 07:27 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
BCC beleuchtet mit Aufschrift INKLUSIONSTAGE
BCC beleuchtet mit INKLUSIONSTAGS
Foto: Martina Scheel

Berlin (kobinet) Die Inklusionstage sind seit 2013 die zentrale Veranstaltung zur Inklusionspolitik in Deutschland. Sie sind ein wichtiges Format zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und bieten ein Forum zum Austausch über gute Beispiele für Barrierefreiheit und gesellschaftliche Teilhabe. Die nächsten Inklusionstage finden am 12. und 13. Mai 2025 im Cafe Moskau in Berlin als hybride Veranstaltung statt. Das Thema lautet: DIGITALISIERUNG barrierefrei • selbstbestimmt • zeitgemäß. Damit wird das vierte und letzte zentrale Schwerpunktthema aus dem Koalitionsvertrag aufgegriffen (2022 „Wohnen“, 2023 „Gesundheit“ und 2024 „Mobilität“). Dies teilte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit.

„Die inhaltliche Planung startet nun. Hierfür möchten wir Sie um Ihre Beteiligung bitten: Was sind wichtige Fragestellungen bei den Themen Digitalisierung und Inklusion/Teilhabe? Wer sind wichtige Akteur*innen, die einen signifikanten Beitrag leisten können? Was muss sonst noch bei diesem Thema beachtet werden? Ihre Themenvorschläge können Sie bis zum 18. November 2024 über den folgenden Link einreichen: https://reg.bmas.de/IKT25_Themen„, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
1 Lesermeinung
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen
Sabrina Mevis
31.10.2024 08:56

Hoffen wir mal, dass sie auch behinderte Menschen auf der Bühne einladen und nicht nur im Publikum. Mich nervt allmählich, dass sämtliche dieser Veranstaltungen von Nicht-Behinderten für Nicht-Behinderte gemacht scheinen.

AnheftenSchließen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.