Nächste Inklusionstage am 12. und 13. Mai 2025 zum Thema Digitalisierung

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

BCC beleuchtet mit INKLUSIONSTAGS

Foto: Martina Scheel

Berlin (kobinet) Die Inklusionstage sind seit 2013 die zentrale Veranstaltung zur Inklusionspolitik in Deutschland. Sie sind ein wichtiges Format zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und bieten ein Forum zum Austausch über gute Beispiele für Barrierefreiheit und gesellschaftliche Teilhabe. Die nächsten Inklusionstage finden am 12. und 13. Mai 2025 im Cafe Moskau in Berlin als hybride Veranstaltung statt. Das Thema lautet: DIGITALISIERUNG barrierefrei • selbstbestimmt • zeitgemäß. Damit wird das vierte und letzte zentrale Schwerpunktthema aus dem Koalitionsvertrag aufgegriffen (2022 „Wohnen“, 2023 „Gesundheit“ und 2024 „Mobilität“). Dies teilte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit.

„Die inhaltliche Planung startet nun. Hierfür möchten wir Sie um Ihre Beteiligung bitten: Was sind wichtige Fragestellungen bei den Themen Digitalisierung und Inklusion/Teilhabe? Wer sind wichtige Akteur*innen, die einen signifikanten Beitrag leisten können? Was muss sonst noch bei diesem Thema beachtet werden? Ihre Themenvorschläge können Sie bis zum 18. November 2024 über den folgenden Link einreichen: https://reg.bmas.de/IKT25_Themen„, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.