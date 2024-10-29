Podcast Ohne Ansehen der Person über André Stahl

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Köln (kobinet) "'Wenn ihr die richtigen Menschen um euch herum habt, kann so ziemlich alles klappen, was ihr euch vornehmt.' Das gehört zur Bilanz von André Stahl, der als stark seheingeschränkter Richter im Amtsgericht Olpe arbeitet. Wer hat ihn auf seinem Weg begleitet? Welche Hürden musste er nehmen? Und was bedeutet es, 'blind im Sinne des Gesetzes' zu sein?" So heißt es in der Ankündigung des WDR2 Podcast Sonntagsfragen mit dem Titel: "André Stahl: 'Ohne Ansehen der Person'", auf den Sabine Lohner für die kobinet-nachrichten aufmerksam macht.

Link zum 27minütigen WDR 2 Podcast