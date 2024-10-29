Menu Close

Podcast Ohne Ansehen der Person über André Stahl

Veröffentlicht am 29.10.2024 07:17 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Logo: WDR
Logo: WDR
Foto: omp

Köln (kobinet) "'Wenn ihr die richtigen Menschen um euch herum habt, kann so ziemlich alles klappen, was ihr euch vornehmt.' Das gehört zur Bilanz von André Stahl, der als stark seheingeschränkter Richter im Amtsgericht Olpe arbeitet. Wer hat ihn auf seinem Weg begleitet? Welche Hürden musste er nehmen? Und was bedeutet es, 'blind im Sinne des Gesetzes' zu sein?" So heißt es in der Ankündigung des WDR2 Podcast Sonntagsfragen mit dem Titel: "André Stahl: 'Ohne Ansehen der Person'", auf den Sabine Lohner für die kobinet-nachrichten aufmerksam macht.

Link zum 27minütigen WDR 2 Podcast

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.