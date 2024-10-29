Kostenloses inklusives Improvisitions-Theater in Gröpelingen vom 8. – 10. November

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Susanne Göbel

Bremen-Gröpelingen (kobinet) Beim Improvisationstheater wird gesagt und getan, was den Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne gerade in den Sinn kommt. Egal, ob witzig oder ernst, laut oder leise, mit großen Gesten oder mit feiner Mimik – erlaubt ist, was gefällt, jede Idee kann sofort in die Tat umgesetzt werden. Der Martinsclub Bremen und das AMS!-Theater organisieren hierfür einen inklusiven Schnupperworkshop – mit anschließendem Auftritt, um das Erlernte auf dem "Feuerspuren“-Festival vor Publikum in die Tat umzusetzen. Alle Menschen ab 17 Jahre, die die Kunst des Impro-Theaters kennenlernen und sich selbst ausprobieren möchten, sind im Workshop willkommen.

Der Workshop findet zu folgenden Zeiten statt: Freitag, 8. November von 17 bis 20 Uhr. Samstag, 9. November von 10 bis 15 Uhr (inklusive Mittagessen). Die Generalprobe und der Auftritt auf dem „Feuerspuren“-Festival gehen am Sonntag, den 10. November zwischen 12 und 18:30 Uhr über die Bühne. Treffpunkt: Quartiers-Bildungszentrum (QBZ) Morgenland in Gröpelingen, Morgenlandstraße 43, 28237 Bremen.

Anmeldung bei [email protected], Tel. 0421 57232478