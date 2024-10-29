Fachtag zur Ausbildung in Inklusionsfirmen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

BERLIN (kobinet) Die Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen veranstaltet im November des Jahres 2024 in Bielefeld und in Leipzig die ersten beiden von drei Fachtagungen Ausbildung in Inklusionsfirmen. Die Teilnahme an diesen Fachtagen ist kostenfrei, allerdings ist dazu eine Anmeldung bis Freitag, dem 1. November 2024 erforderlich.

Die halbtägige Fachveranstaltung bietet Informationen, Best-Practice-Beispiele sowie reichlich Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung – und das in einem schönen Ambiente mit kulinarischen Köstlichkeiten. Im Zentrum steht dabei das Thema Ausbildung von Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen.

Das Format richtet sich an Inklusionsunternehmer, Berufsberaterinnen und Berufsberater, Lehrkräfte und alle weiteren Personen und Institutionen, die am Übergang in den Beruf beteiligt sind. Ebenso richtet sich der Fachtag an interessierte Menschen mit und ohne Behinderung, die sich über die Möglichkeiten einer Ausbildung in einem Inklusionsunternehmen informieren möchten.

Weitere Informationen sind über diesen Link zu bekommen, über den auch die Anmeldung möglich ist.