1 Jahr Landesbehindertenbeauftragte in Rheinland-Pfalz – IGEL-Podcast mit Ellen Kubica

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover des IGEL-Podcast mit Ellen Kubica

Foto: omp

Bad Segeberg / Mainz (kobinet) "1 Jahr Landesbehindertenbeauftragte in Rheinland-Pfalz", so lautet der Titel des aktuellen Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) mit Ellen Kubica. "In dieser Folge spricht Sascha Lang mit Ellen Kubica, der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung in Rheinland-Pfalz. Ein Jahr nach Amtsantritt zieht Ellen eine erste Bilanz: Von strukturellen Herausforderungen in Bereichen wie Bildung, Barrierefreiheit und inklusivem Arbeitsmarkt berichtet sie ebenso, wie von Erfolgen und Fortschritten in ihrem Bundesland", heißt es in der Ankündigung des Podcast.

„In dieser Folge spricht Sascha Lang mit Ellen Kubica, der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung in Rheinland-Pfalz. Ein Jahr nach Amtsantritt zieht Ellen eine erste Bilanz: Von strukturellen Herausforderungen in Bereichen wie Bildung, Barrierefreiheit und inklusivem Arbeitsmarkt berichtet sie ebenso, wie von Erfolgen und Fortschritten in ihrem Bundesland. Ellen gibt Einblicke in die politischen Rahmenbedingungen ihres Amtes und erläutert, wie Rheinland-Pfalz die Rechte von Menschen mit Behinderung umsetzt. Besonders spannend ist ihre Arbeit am ‚Budget für Arbeit‘, das Menschen aus Werkstätten auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen soll. Trotz Verbesserungen sieht sie hier weiteren Bedarf für Aufklärung und Empowerment, weshalb am 3. Dezember eine Info-Veranstaltung in Mainz geplant ist. Auch die schulische Inklusion bleibt eine Herausforderung, da der Lehrkräftemangel und unzureichende Ressourcen die Umsetzung erschweren. Zudem spricht Ellen über innovative Ansätze zur Förderung der Barrierefreiheit und die Notwendigkeit, das Thema intersektional zu betrachten. Abschließend betont sie, dass gelungene Inklusion eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und nur durch die Zusammenarbeit vieler Akteure gelingen kann. Hier findet man die Einladung zur Veranstaltung am 3.12.2024: https://mastd.rlp.de/ministerium/landesbeauftragte-fuer-die-belange-von-menschen-mit-behinderungen. Hier ein Artikel über die Veranstaltung bei kobinet: https://kobinet-nachrichten.org/2024/10/23/veranstaltung-zum-budget-fuer-arbeit-in-mainz-hechtsheim/ Und hier geht’s zur Seite der IGEL-Podcasts: www.igelmedia.com„, heißt es in der Ankündigung des aktuellen IGEL-Podcasts.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast mit Ellen Kubica

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast