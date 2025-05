Europäischer Regionalgipfel für Menschen mit Behinderungen am 6. Dezember in Berlin

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Susanne Göbel

Berlin (kobinet) Am 6. Dezember 2024 findet in Berlin der "Europäische Regionalgipfel für Menschen mit Behinderungen" statt. Das ist eine sehr große und wichtige Veranstaltung in Vorbereitung auf den "Global Disability Summit 2025" von Deutschland und Jordanien. Auf dem Europäischen Regionalgipfel am 6.12.2024 gibt es verschiedene Diskussionsrunden mit vielen Selbstvertreter*innen. Themen sind: inklusive Entwicklung und inklusiver, barrierefreier Katastrophenschutz in Zeiten von Klimawandel und Kriegen. Darauf hat die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) hingewiesen.

„Es ist eine sehr gute und einmalige Chance, viele Selbstvertreter*innen kennenzulernen. Dass in Berlin eine internationale Veranstaltung dieser Größe für Menschen mit Behinderungen stattfindet, ist sehr selten. Und man sollte nicht vergessen: Ohne die internationale Zusammenarbeit und das Zusammenkommen von Selbstvertretungsorganisationen aller Länder wäre die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) nie entstanden“, heißt es vonseiten der ISL.

Hier kann man sich anmelden:

Der Veranstaltungsort (BCC Berlin) ist barrierefrei. Außerdem gibt es:

Gebärdensprache (Internationale Gebärdensprache, deutsche und russische Gebärdensprache)

Untertitel (Englisch, Deutsch und Russisch)

Leichte Sprache (Englisch, Deutsch)

Audiodeskription (Englisch, Deutsch, Russisch)

Induktionsschleifen

Wenn man folgenden Link anklickt, findet man auch Informationen in russischer und englischer Sprache sowie in Easy Language:

Es wird auch Stände von Vereinen/Organisationen und Selbstvertretungen geben, unter Anderem (Links folgen):

Bei Fragen kann man sich gerne bei mir, Maria-Victoria Trümper, melden: [email protected]