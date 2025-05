4. Netzwerktreffen behinderter Menschen zur Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt statt in einer Werkstatt

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Berlin (kobinet) Am Freitag, den 15. November 2024, findet von 15:00 – 17:00 Uhr das mittlerweile vierte Online-Treffen des Netzwerk von behinderten Menschen, die statt in einer Werkstatt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten (wollen), statt. Dies hat die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) mitgeteilt, die den Austausch im Rahmen des Projekt "Budgetkompetenz - Initiative zum Budget für Arbeit und Ausbildung" koordiniert. Weitere interessierte behinderte Menschen, die Alternativen zu einer Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen erreicht haben, bzw. statt in einer Werkstatt auf dem allgemeinne Arbeitsmarkt tätig sein wollen, können sich bis zum 10. November 2024 für den Online-Austausch anmelden.

„Am 15. November (15 – 17 Uhr) treffen wir uns zum vierten Mal dieses Jahr, online über Zoom. Wir wollen uns wieder zum Budget für Arbeit und Ausbildung austauschen. Diesmal wollen wir uns in den zwei Stunden mit diesen Themen beschäftigen:

Aktuelles aus der Politik

Thema Jobcoach / Anleitung und Begleitung: Vortrag und Austausch

Noch Zeit für Eure Themen und Austausch

Dieses Mal gibt es auch etwas Neues im Ablauf – Michael Kamphus, immer aktiv in unserer Runde dabei gewesen, wird mit moderieren. Darüber freuen wir uns sehr. Meldet euch also gern wie gewohnt bei uns an unter [email protected] bis zum 10.11.2024. Der Zoom-Link wird nach der Anmeldefrist verschickt“, heißt es in der Ankündigung des Austauschtreffens.