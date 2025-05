Disability Rights Week im Europaparlament

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Katrin Langensiepen freut sich über Abstimmungserfolg im EU-Sozialausschuss

Foto: Katrin Langensiepen

Brüssel (kobinet) "Am 3. Dezember 2024 ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. In dieser Woche veranstaltet das Europäische Parlament unterschiedliche Anhörungen zu dem Thema, beispielsweise auch in meinen Ausschüssen wie im Sozialausschuss, Binnenmarktausschuss und Frauenrechtsausschuss. Alle Anhörungen werden online übertragen. Es lohnt sich reinzuhören!" Dies teilte die Europaabgeordnete der Grünen, Katrin Langensiepen in einer Infomail über die Aktivitäten im Europäischen Parlament mit.

Dass der Wind im Europäischen Parlament nach dem Rechtsruck bei den diesjährigen Europawahlen rauher wird und sich Positionen verschieben, das macht Katrin Langensiepen in ihrer Mail auch deutlich: „Beim Thema Gleichstellung sind in der Aufstellung der EU-Kommission massive Rückschläge zu beobachten. Waren es in der letzte Legislatur noch 14 Kommissare und 13 Kommissarinnen, sind es im aktuellen Vorschlag nur noch 7 Frauen zu 18 Männern.“