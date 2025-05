Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Düsseldorf (kobinet) "Wie eine Autistin beim LKA gegen Kinderpornografie kämpft", so lautet der Titel eines Berichts der Sendung WDR Lokalzeit aus Düsseldorf. "Samanta Kliner wertet beim Landeskriminalamt kinderpornografische Videos aus, um Kinder und Täter zu identifizieren. Sie ist Autistin mit Inselbegabung und hat ein fotografisches Gedächtnis. Wie sie damit sogarsysteme übertrifft." So heißt es in der Einführung des WDR-Bericht von Katrin Wrobel.

