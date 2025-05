Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover des IGEL-Podcast zu 60 Jahren Aktion Mensch und 3 Jahren gute Nachrichten zur Inklusion

Foto: omp

Bad Segeberg/Bonn/Kassel (kobinet) "Wie schaffen wir durch Förderung noch mehr gute Nachrichten zur Inklusion – 3 Jahre 'Gute Nachrichten zur Inklusion' und 60 Jahre Aktion Mensch", hat Sascha Lang, der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), die mittlerweile 210. Episode des Podcast getitelt. Dabei spricht Sascha Lang mit seinen Gästen Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch, und Ottmar Miles-Paul, Projektleiter des Projekts "Gute Nachrichten zur Inklusion".

„In dieser Episode des IGEL Podcasts, Nummer 210, spricht Sascha Lang mit seinen Gästen Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch, und Ottmar Miles-Paul, Projektleiter des Projekts ‚Gute Nachrichten zur Inklusion‘. Sie feiern 60 Jahre Aktion Mensch und beleuchten die Bedeutung von Förderprojekten für Inklusion. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Projekt ‚Gute Nachrichten zur Inklusion‘, das durch die Förderung der Aktion Mensch ermöglicht wird und seit drei Jahren positive Entwicklungen im Bereich der Inklusion hervorhebt. Ottmar teilt seine Erfahrungen aus drei Jahren Projektarbeit und erklärt, wie wichtig es ist, auch die kleinen Erfolge in der Inklusion zu feiern. Christina Marx betont, dass es nicht nur darum geht, Barrieren abzubauen, sondern auch Lösungen und Fortschritte sichtbar zu machen. Die beiden sprechen zudem über die Herausforderungen, die noch vor uns liegen, besonders in den Bereichen Bildung, Arbeit und Wohnen für Menschen mit Behinderungen. Ein inspirierendes Gespräch, das zeigt, wie Inklusion in der Praxis vorangetrieben werden kann. Die wichtigen Links aus der Episode: www.inklusion.de, www.aktion-mensch.de und www.nw3.de„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

