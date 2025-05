Online-Veranstaltung zur Einstiegsberatung und zum Peer Support zur außerklinischen Intensivpflege

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

ISL

Foto: ISL

Mit dem folgenden Link können Sie sich für die kostenlose Veranstaltungsreihe anmelden: https://zoom.us/meeting/register/tJEufu2opjIsEtJ_Bebx7mu8pz-eUyUx645W

Die einmalige Registrierung ermöglicht die Teilnahme an weiteren Veranstaltungen aus dieser Reihe. Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen über die Teilnahme am Meeting, heißt es auf der Internetseite der ISL. Link zur Internetseite der ISL

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Berlin (kobinet) Mit der regelmäßig jeweils am ersten Mittwoch des Monats stattfindenden Online-Veranstaltung "Einstiegsberatung und Peer Support“ möchte die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) Betroffenen sowie An- und Zugehörigen einen Raum bieten, sich zum Thema Außerklinische Intensivpflege miteinander auszutauschen und Probleme anzuzeigen. Die Veranstaltung wird moderiert und von 2 sachkundigen Projektmitarbeiter*innen begleitet, die bei Bedarf auch Einstiegsberatung durchführen. Die nächste Veranstaltung unter dem Motto "Außerklinische Intensivpflege: Einstiegsberatung und Peer Support" findet am 6. November 2024 online von 18:00 bis 19:30 Uhr statt.