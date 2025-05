Die malende Kindergärtnerin aus dem Schwabenland

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Anja Nägele

Foto: omp

Duderstadt (kobinet) Seit über drei Jahren ist Ottmar Miles-Paul immer wieder unterwegs auf der Suche nach guten Nachrichten zur Inklusion. Vom 17. bis 20. Oktober 2024 war er beispielsweise beim 1. Zukunftsplanungs Mitmach-Camp in Duderstadt dabei und ist dort auf einige gute Nachrichten zur Inklusion gestoßen. So zum Beispiel auf Anja Nägele aus dem Schwabenland. Nachdem sie sechs Jahre in einer Werkstatt für behinderte Menschen gearbeitet hatte, gelang ihr der Sprung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Seit 12 Jahren arbeitet sie nun in einem Kindergarten und ist hält immer wieder als Inklusionsbotschafterin Vorträge, wie Inklusion konkret gelingen kann. Auf dem Portal des NETZWERK ARTIKEL 3, das das von der Aktion Mensch geförderte Projekt "Gute Nachrichten zur Inklusion" betreibt, gibt's nicht nur den Bericht über Anja Nägele, sondern auch eine Reihe weiterer guter Nachrichten zur Inklusion.

„Anja Nägele aus dem Schwobaländle war bei der Zeichnen-Mitmach-Aktion beim 1. Zukunftsplanungs Mitmach-Camp vom 17. bis 20. Oktober 2024 in Duderstadt mit dabei. Denn eines ihrer Ziele ist neben ihrer weiteren Arbeit als Kindergärtnerin mehr zu malen. Seit mittlerweile 12 Jahren arbeitet sie in einem Kindergarten in ihrem Dorf. Morgens um halb 8 geht’s los mit dem Tee-Kochen und Frühstück für die Kinder richten. Sind alle satt, ist Anja Nägele mitverantwortlich für die Betreuung der Kinder. Um 12:00 Uhr ist dann Schichtende. Und dann hat Anja Nägele zukünftig hoffentlich noch etwas Zeit zum Malen. Dass Anja Nägele den Sprung aus einer Werkstatt für behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geschafft hat, das ist für das NETZWERK ARTIKEL 3 eine gute Nachricht zur Inklusion“, heißt es in dem Bericht.

Und weiter heißt es dort: „Dass Anja Nägele im Kindergarten arbeitet, das war nicht immer so. Denn sie arbeitete sechs Jahre lang in der Werkstatt für behinderte Menschen, hat sich dort aber nicht wohlgefühlt. Und so schaffte sie es mit Unterstützung, den Job im Kindergarten zu bekommen. Auch nach 12 Jahren arbeitet sie immer noch gern im Kindergarten mit ihren netten Kolleginnen zusammen. Vor allem bekommt sie im Kindergarten einen richtigen Lohn, was in der Werkstatt nicht der Fall war. Beim Zukunftsplanungs Mitmach-Camp erzählte Anja Nägele anderen von ihren Erfahrungen und machte Mut auf Veränderung zur Inklusion. Denn sie ist als Inklusionsbotschafterin und Referentin viel unterwegs und hält Vorträge, wie Inklusion am Arbeitsplatz möglich ist.“

Link zum Bericht über Anja Nägele

Link zu weiteren guten Nachrichten zur Inklusion

Link zum Live-Blog des Zukunftsplanungs Mitmach-Camp