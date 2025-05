5. Fachforum Inklusive Kirche gestalten der Evangelischen Kirche Deutschland

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Susanne Göbel

Hannover (kobinet) Für den 18. - 19. November 2024 lädt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in Kooperation mit der Diakonie Deutschland - EWDE zum 5. EKD-Fachforum "Inklusive Kirche gestalten" ein, das digital stattfindet. "Inklusion geschieht vor Ort. In der Gemeinde. Im Quartier. Kurz: im Sozialraum. Kirche, Diakonie und (ev.) Bildungseinrichtungen gestalten das Gemeinwesen aktiv mit. Ihre Hoffnung trägt sie dabei: Das Evangelium Gottes stellt alle Barrieren in Frage, die Menschen an der gesellschaftlichen Teilhabe behindern", heißt es u.a. in der Einladung.

Beim 5. Fachforum „Inklusive Kirche gestalten“ steht die Entwicklung inklusiver Sozialräume im Mittelpunkt. Das Forum stellt Methoden sozialräumlicher Arbeit vor und bringt Inspirationen des Glaubens zur Sprache. Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Kirchengemeinden, diakonischen Trägern, Bildungseinrichtungen und weiteren Akteuren im Sozialraum werden vorgestellt und Chancen von Digitalität im erweiterten Sozialraum erörtert. Vielfältige Erfahrungen aus unterschiedlichen kommunalen, kirchgemeindlichen und diakonischen Projekten werden vorgestellt und diskutiert“, heißt es weiter in der Ankündigung. „Die barrierearme und inklusive bundesweite digitale Fachtagung lädt Expert*innen aus Wissenschaft und Politik, Verantwortliche aus dem Raum der Kirche und aus der Gesellschaft sowie Betroffene, Engagierte und Interessierte zu Dialog und Begegnung ein“, heißt es weiter.

