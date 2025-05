Zentrum für selbstbestimmtes Leben in Sachsen mischt in der Politik mit

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Bild von Mitgliedern des ZsL Sachsen

Foto: omp

Zwickau (kobinet) Am Samstag, den 19. Oktober 2024 trafen sich die Mitglieder des Zentrums für selbstbestimmt Leben (ZsL) in Sachsen zur jährlichen Mitgliederversammlung in Zwickau. Beim Rückblick auf das vergangene Jahr wurde ein recht guter Start des Vereins festgestellt. Eine Steigerung der Mitgliederzahl konnte ebenfalls bestätigt werden. Durch zahlreiche Aktivitäten wie zum Beispiel: die Protestaktion beim Dresdner Landtag anlässlich des Europäischen Protesttages der Menschen mit Behinderungen, Beteiligung am Wahlkompass Sachsen durch das Erarbeiten eigener Wahlprüfsteine und die Beteiligung an der Aktion Barrierefreiheit jetzt! Gesetze ändern! Versprochen ist versprochen! durch die Durchführung einer Sternenfahrt mit anschließender Diskussion mit dem Landesbeauftragten für Inklusion der Menschen mit Behinderung Sachsen konnten die Ziele des Vereins erreicht werden. Es wurde im letzten Jahr durch all diese und noch weitere Aktivitäten gute Netzwerkarbeit geleistet und politische Partizipation auf Landes- und kommunaler Ebene gefördert", heißt es in einer Presseinformation des ZsL Sachsen.

„Natürlich stand diesmal auch die Wahl des Vorstandes auf der Tagesordnung. Erneut bestätigt wurden Anett Feige als Vorsitzende, Annett Heinich als stellvertretende Vorsitzende und Manuel Schramm als 2. Vorsitzender. Als Beisitzer*innen wurden von den Mitgliedern Kati Stephan, Birger Höhn⁩, Björn Meyer und Henrike Münch gewählt. Wir gratulieren dem neuen Vorstand und wünschen eine gute Zusammenarbeit in der kommenden Periode. Nach der Wahl erfolgte bereits der Ausblick auf das Jahr 2025 und geplanten Aktivitäten des Zentrums für selbstbestimmt Leben in Sachsen. Wir dürfen also gespannt sein welche zukünftigen Projekte der Verein aus Sachsen bereits plant“, heißt es weiter im Bericht über die Mitgliederversammlung des ZsL Sachsen.