Veranstaltung zum Budget für Arbeit in Mainz-Hechtsheim

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: privat

Mainz (kobinet) Die Landesbehindertenbeauftragte von Rheinland-Pfalz, Ellen Kubica, lädt zu einer Veranstaltung zum Budget für Arbeit ein. Diese findet am 3. Dezember 2024 von 10:00 bis 15:30 Uhr im Bürgerhaus Mainz-Hechtsheim statt. "Ich lade Sie zu einer Veranstaltung ein. Die Veranstaltung ist zum Thema 'Budget für Arbeit'. Das 'Budget für Arbeit' ist ein Geldbetrag. Der Arbeitgeber erhält Geld für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Arbeit wird normal bezahlt. Zusätzlich gibt es Unterstützung. Mit dem Budget für Arbeit gibt es eine echte Alternative zur Arbeit in der Werkstatt", heißt es u.a. in der Einladung in Leichter Sprache.

Und weiter heißt es in der Einladung:

„Darüber wollen wir sprechen:

– Ihre Stärken

– Was ist das Budget für Arbeit?

– Was gibt es für Erfahrungen?

Wer ist dabei?

– Sie, die Werkstatträte

– Sie, die Werkstattbesucherinnen und -besucher

– Ich, die Landes-Behinderten-Beauftragte Ellen Kubica

– Personen, die bereits im Budget für Arbeit arbeiten.“

Link zu weiteren Infos und zur Anmeldung: https://mastd.rlp.de/ministerium/landesbeauftragte-fuer-die-belange-von-menschen-mit-behinderungen

Die Anmeldung ist noch bis zum 31. Oktober 2024 möglich (die Anzahl der Plätze ist begrenzt). Die Anmeldung ist möglich per Post an

MASTD

Ellen Kubica

Bauhofstraße 9

55116 Mainz

per E-Mail [email protected]

Bei Rückfragen kann man sich an das Sekretariat Frau Petry Telefonnummer 06131 162498 oder Frau Kaiser Telefonnummer 06131

166438 oder per E-Mail an [email protected] wenden.