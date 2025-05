Präsentation des Schattenberichts zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Hamburg

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Susanne Göbel

Hamburg (kobinet) "Nach zwei Jahren intensiver und engagierter Arbeit freuen wir uns sehr, Sie herzlich zur Präsentation der Ergebnisse des Schattenberichts Hamburg einzuladen. Der Schattenbericht liefert eine aktuelle und kritische Analyse der Behindertenrechtslage in Hamburg und zum Landesaktionsplan der Stadt zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Er deckt Missstände auf und liefert konkrete Verbesserungsvorschläge. Unverzichtbar für alle, die in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft Verantwortung tragen!" So heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung "Präsentation des Schattenberichts Hamburg (UN-BRK) am 12. Dezember 2024", die von 11:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr Im „Freiraum“ des Museums für Kunst und Gewerbe ,Steintorplatz 1 (Hauptbahnhof/ZOB), in 20099 Hamburg stattfindet

Link zur Ankündigung der Veranstaltung und zu Infos zur Anmeldung