Audiodeskription im Theater richtig gemacht

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

STUTTGART (kobinet) Menschen mit starken Seheinschränkungen lieben das Theater, genau wie alle anderen auch. Damit sie diese Kunst tatsächlich erleben können, benötigen sie aber eine gute Erklärung des Geschehens - sie benötigen eine fachgerechte Audiodeskription. Immer mehr Theater bemühen sich darum, dies auch anzubieten. Das Zentrum für Kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg (ZfKT) hält nun den Ratgeber „HOW TO: Audiodeskription im Theater“ bereit. Dies ist ein Leitfaden, der eine erste Orientierung bieten soll, um Zugänge zum Theater für blinde und sehbehinderte Menschen zu schaffen. Das ist ein vielleicht kleiner und spezieller, aber für viele Bühnen machbarer Schritt auf dem Weg zu mehr Kultureller Teilhabe.

Diese Leitfaden ist in Zusammenarbeit mit einem nichtsehenden Experten und einer sehenden Expertin entstanden und wird auf der Website „HOW TO“: präsentiert

Er zeigt an Beispiele aus der Praxis was man daraus für das eigene Arbeiten lernen kann. Ebenso wurden für das Heft Interviews mit Theaterschaffenden geführt, die bereits Programme mit Audiodeskription in ihren Häusern erstellt haben. Letztlich enthält die Broschüre eine reichhaltige Sammlung von Hinweisen, Vorschlägen und Tipps, wie die Umsetzung von Audiodeskription gelingen kann.

Alle Interessentinnen und Interessente für dieses Thema finden das „HOW TO: Audiodeskription im Theater“ unter dieser Adresse als barrierearmes PDF zum kostenlosen Download