Treffen der Behindertenbeauftragten mit den Ministerpräsident*innen

Simone Fischer

Foto: Axel Dressel

„Als aktuelle Sprecherin freue ich mich darauf, bei der Ministerpräsident*innenkonferenz (MPK) zusammen mit meinen Kolleg*innen der Länder, dem Bundesbeauftragten Jürgen Dusel und den Landeschef/-innen dafür zu arbeiten, dass wir bei der gleichberechtigten Teilhabe aller weiter kommen“, teilte Simone Fischer mittels eines Facebook-Posts mit. Darin weist sie auch auf ein Interview m it Annika Grah von der Stuttgarter Zeitung hin.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Leipzig / Stuttgart (kobinet) Letzte Woche beschäftigten sich die Sozialminister*innen der G7 Staaten in Italien damit, wie die UN-Behindertenrechtskonvention und Inklusion gestärkt werden kann und nun beschäftigen sich die Ministerpräsident*innen der Bundesländer mit dem Thema: "Am 24. Oktober 2024 findet die Jahreskonferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in Leipzig statt. Auf Einladung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer tauschen wir Beauftragten der 16 Länder uns mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs über die Belange von Menschen mit Behinderungen aus. Wir wollen erörtern, wie wir gemeinsam dafür Sorge tragen können, wie wir in den Ländern Inklusion und Barrierefreiheit gerade in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Bildung und Gesundheit vorantreiben." Dies teilte die Landesbehindertenbeauftragte von Baden-Württemberg, Simone Fischer, auf Facebook im Vorfeld der Konferenz mit. Baden-Württemberg hat momentan den Vorsitz der Konferenz der Behindertenbeauftragten der Länder und des Bundes inne.