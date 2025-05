Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Bonn (kobinet) "Viele Behörden, Wohlfahrtsverbände oder Selbsthilfe-Vereine bieten mittlerweile auch Online-Beratung an. Expert*innen beraten zu vielen verschiedenen Themen, wie zum Beispiel zu Behinderung, Krankheit oder Pflege. Es gibt auch spezielle Angebote für Jugendliche, Eltern oder für Migrant*innen. Ein neuer Text auf Familienratgeber.de erklärt, was Online-Beratung ist und stellt verschiedene Beratungs-Angebote vor. Sie erfahren außerdem, welche Vorteile und mögliche Nachteile eine Online-Beratung haben kann", heißt es in der Ankündigung des Familienratgebers.

https://www.familienratgeber.de/beratung-hilfen/beratungsangebote/online-beratung-für-menschen-mit-behinderung