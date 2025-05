Neue Online-Workshop Reihe ab November: Digitale Barrieren melden

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Berlin (kobinet) "Menschen mit Behinderungen stoßen im Internet zu oft auf digitale Barrieren. Bekannte Beispiele sind etwa fehlende Alternativtexte für Bilder, mangelnde Übersetzungen in Leichte und Gebärdensprache oder schlechte Schriftkontraste. Obwohl öffentliche Stellen gesetzlich verpflichtet sind, ihre Webseiten und Apps barrierefrei zu gestalten, wird dies oft nicht umgesetzt. Nutzerinnen und Nutzer können digitale Barrieren in einem geregelten Verfahren melden und ihre Beseitigung einfordern. Leider wird diese Möglichkeit noch zu selten genutzt, das wollen wir mit unserem neuen Online-Workshop ändern. Die Teilnehmenden lernen hier, wie das Melden von digitalen Barrieren gelingt." Dies teilte Juliane Harms vom Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben (bifos) mit. Denn im November startet eine neue Workshop-Reihe des bifos unter dem Motto "Digitale Barrieren melden", die für Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen angeboten wird.

Die Teilnahme an den Workshop ist an folgenden Terminen möglich:

21. November 2024 16.00 – 19.00 Uhr mit DGS Dolmetschung

23. Januar 2025 16.00 – 19.00 Uhr

7. März 2025 15.00 – 18.00 Uhr mit DGS-Dolmetschung

27. März 2025 16.00 – 19.00 Uhr

Für Menschen, die Leichte Sprache nutzen, bieten das bifos einen Workshop an, dem eine einführende Veranstaltung eine Woche vorher vorausgeht. Dabei wird in Leichter Sprache erklärt, was digitale Barrieren sind und wie man sie erkennt.

Diese Info-Veranstaltung findet statt am:

30. Januar 2025 10.00 – 12.00 Uhr

Und der darauffolgende Workshop in Leichter Sprache am:

6. Februar 2025 10.00 – 13.00 Nur

Alle Workshops finden online via ZOOM statt. Teilnehmende sollten während des Workshops am Computer oder Mobiltelefon auf einer Webseite navigieren können.

Ab jetzt kann man sich nach Informationen des bifos per Mail anmelden unter: [email protected]

„Bitte informieren Sie uns bei der Anmeldung gern über Ihren Bedarf an Unterstützung“, heißt es dazu in der Ankündigung.

Kontakt:

Juliane Harms

Bifos e.V.

E-Mail: [email protected]

Telefonnummer: 0160/ 12 80 4 88

Die Workshops werden vom Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter e.V. (Bifos) und dem Projektteam von „Durchsetzungsbegleitung digitaler Barrierefreiheit“ vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV) gemeinsam durchgeführt. Das Projekt „Durchsetzungsbegleitung digitaler Barrierefreiheit“ wird finanziert durch die Techniker Krankenkasse und Aktion Mensch.