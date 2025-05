Bedarf an altersgerechtem Wohnraum steigt deutlich

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Kennzeichen einer barrierefreien Immobilie

Foto: Anondi GmbH

ULM (kobinet) Jede zweite Person in Deutschland ist heute älter als 45 und jede fünfte Person älter als 66 Jahre. Das ist anhand der Zahlen des Statistischen Bundesamtes nicht zu bestreiten. Zu den Veränderungen, welche diese Bevölkerungsentwicklung mit sich bringt, zählen beispielsweise der Fachkräftemangel und die steigenden Kosten im Pflegesektor. Um den Aufwand in der Pflege zu minimieren und vor allem auch, um älteren Menschen ein eigenständiges Leben zu ermöglichen, braucht es mehr altersgerechte Wohnformen und barrierefreie Wohnräume in denen man auch in höherem Alter und damit verbundenen gesundheitlichen Veränderungen gut leben kann. Welche Kriterien eine barrierefreie Immobilie erfüllen muss, wie eine zukunftsorientierte Bauweise aussieht und warum nicht nur Seniorinnen und Senioren davon profitieren, erfahren Interessierte, Betroffene und Angehörige auf den Seiten des unabhängigen Internetportals "Barrierefreie-Immobilie.de".

Barrierefrei zu wohnen, das bedeutet, in den eigenen vier Wänden nicht auf fremde Hilfe, sondern maximal auf technische Hilfsmittel angewiesen zu sein. Ältere Menschen, aber auch Personen, die aufgrund einer Behinderung in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sehen sich in vielen Wohnumgebungen jedoch mit Barrieren konfrontiert. Treppen, Schwellen, zu schmale Eingänge, fehlende Haltegriffe, zu hohe Schränke oder zu schwergängige Bedienelemente können die Selbstständigkeit erheblich beeinträchtigen. Dank des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) und der neuesten Erkenntnisse über die Bevölkerungsentwicklung rückt die Notwendigkeit barrierefreier Immobilien aber immer weiter in den Vordergrund und die barrierefreie Bauweise gewinnt zunehmend an Bedeutung. Auf Barrierefreie-Immobilie.de dreht sich alles rund um die Barrierefreiheit von privaten Wohnungen und Eigenheimen. Dieses Online-Portal setzt mit gratis Poster und E-Books den Fokus auf barrierefreie Immobilien. Informative Texte, praktische Ratgeber und Checklisten sind auf der Plattform genauso zu finden wie E-Books, die über diese Internetseite direkt aufgerufen werden können.

Ob Bewegungsfreiheit in der Ebene, vertikale Erschließung, visuelle, auditive und taktile Orientierungshilfen, bodengleiche Duschen oder höhenverstellbare Arbeitsplatten – das Thema „Barrierefreie Immobilie” umfasst die Planung des Objekts an sich, Grundrisse und Ausstattung der Wohnräume sowie die Gestaltung des Außenbereichs. Einen guten Überblick können sich Interessierte mithilfe des Posters „Barrieren überwinden“ verschaffen.