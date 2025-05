Start mit dem TURBO-Festival in das neue Jahr

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Logo des TDJW

Foto: TDJW

LEIPZIG (kobinet) In zwei Monaten ist Weihnachten. Sicherlich steht die Vorbereitung auf dieses Fest im Mittelpunkt der Vorfreude in allen Familien. Einige denken sicherlich bereits darüber hinaus - zum Beispiel daran wie sie den Jahreswechsel verbrinden werden. Es gibt eventuell auch bereits Theaterfreunde, die sich bereits auf ein Theatererlebnis freuen möchten, mit dem sie das dann neue Jahr beginnen können. Für alle diese Theaterfreunde haben wir einen Tipp: Vom 30. Januar bis zum 02. Februar 2025 lädt das Theater der Jungen Welt zur zweiten Ausgabe des TURBO-Festivals in Leipzig ein. Das Festival bietet ein inklusives Programm, das Tanz, Theater und Performance in den Mittelpunkt stellt – entwickelt von, für und mit Menschen mit Behinderungen. Das TURBO-Festival ist das einzige inklusive Theaterfestival explizit für junges Publikum in Deutschland und schafft ein vielsinnliches Theatererlebnis, das eine umfassende Teilhabe aller Besuchenden ermöglicht.

Neben der baulichen Zugänglichkeit für Rollstuhlnutzende und gehbehinderte Menschen werden in diesem Theater auch verschiedene Veranstaltungen in deutscher Gebärdensprache und mit Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Menschen angeboten. Das TURBO-Festival präsentiert an vier Tagen Gastspiele aus dem deutschsprachigen Raum. Ausgewählt wurden diese von einem Kurationsteam bestehend aus Kulturschaffenden mit Behinderungen und einer Jugendjury im Alter von 13 bis 17 Jahren.

Zwischen knisternden Ecken und knarzenden Türen die eigenen Ängste und Fantasien gemeinsam zu erkunden, dazu lädt das theatrale Live-Hörspiel GRUSEL der Theatergruppe „pulk

fiktion“. Die geheimnisvolle Inszenierung ist für blindes, sehbehindertes und sehendes Publikum ab acht Jahren konzipiert.

Für Jugendliche ab zwölf Jahren beleuchtet der Schweizer Choreograf Alessandro Schiattarella mit der Performance ZER-BRECH-LICH die Fragilität verschiedener Menschen und Körper.

Mittels unterschiedlicher Elemente aus Tanz, Musik und Text wird der Umgang mit der eigenen Zerbrechlichkeit hier zur politischen Botschaft.

Neben den Gastspielen bietet das TURBO-Festival am 01. Februar eine Fachtagung zum Thema „Inklusives Theater für junges Publikum“ an. Kulturschaffende tauschen sich in Workshops zu künstlerischem Potential von Zugänglichkeit, Strategien für inklusive Kulturarbeit und deren praktische Umsetzung aus.

Das Festival schließt mit einer inklusiven Frühstücksparty, bei der mit Musik, Tanz und Begegnungen das Konzept einer Party auf den Kopf gestellt wird.

Weitere Informationen und das detaillierte Programm des TURBO-Festivals stehen ab November 2024 auf dieser Internetseite zur Verfügung.