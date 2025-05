Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Daumen hoch

Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) "80.000 gehörlose Menschen leben in Deutschland. Einer von ihnen ist Bäckergeselle Wael, der vor drei Jahren die Ausbildung in einer Berliner Bäckerei begann. Der Betrieb arbeitet inklusiv und sein Chef lernt Gebärdensprache – eine Seltenheit auf dem Arbeitsmarkt." So heißt es in der Ankündigung eines ca. 5minütigen Fernsehbericht des rbb.

Link zum Bericht des rbb