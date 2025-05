Deutscher Juristentag: Werkstattbeschäftigte in Mindestlohngesetz einbeziehen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

„Hierfür hatte sich zuvor noch deutlicher die Referentin Prof. Dr. Eva Kocher ausgesprochen. Der Beschluss stand im Kontext des Generalthemas ‚Wen schützt das Arbeits- und Sozialversicherungsrecht‘, bei dem kritisch über Ausnahmen und Lücken im gesetzlichen Schutz diskutiert wurde“, heißt es weiter in dem Bericht.

Heidelberg (kobinet) "Der 74. Deutsche Juristentag vom 25. bis 27. September 2024 in Stuttgart hat sich in seiner Abteilung Arbeits- und Sozialrecht dafür ausgesprochen, dass Werkstattbeschäftigte nach § 221 SGB IX in das Mindestlohngesetz einbezogen werden – es sei denn, die Beschäftigung dient überwiegend der Rehabilitation." So heißt es in einem Bericht des diskussionsforum Rehabilitations- und Teilhaberecht der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation.

