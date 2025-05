Zukunftsplanungs Mitmach-Camp dabei beim Start des Musikvideo von Ottos Apfel zu Ehren des FC St. Pauli

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Joey Maurice und Maurice live zugeschalten nach Duderstadt am Millerntor

Foto: omp

Deshalb erzählten die beiden den Teilnehmenden in Duderstadt kurz vor dem Countdown des neuen Videos, das am 19.10. um 19:10 Uhr auf YouTube eingestellt wurde, davon, wie sie sich getroffen haben und wie es zum neuen Song kam. Warum wurde das Lied an diesem Datum und zu dieser Uhrzeit veröffentlicht? Und warum heißt das Lied 1910? Eingefleischte St. Pauli Fans könnten dies wissen. Denn der Verein wurde 1910 gegründet. Und jetzt rockt die Band Ottos Apfel für den derzeitigen 1. Ligisten der Fußball-Bundesliga auch auf YouTube. Gemeinsam mit den Mitmach-Camp-Teilnehmenden gab es dann den Countdown und es wurde von 10 auf 0 heruntergezählt, um das YouTube-Video pünktlich um 19:10 Uhr freizuschalten. Link zum Fansong der Band Ottos Apfel auf YouTube

Im Live-Blog zum 1. Zukunftsplanungs Mitmach-Camp gibt es inzwischen viele Berichte, was sich sonst noch bei der Veranstaltung in Duderstadt getan hat, die heute am 20. Oktober 2024 zu Ende geht.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Hamburg / Duderstadt (kobinet) Eine ganz besondere und kurzfristig anberaumte Aktion gab es am Samstag, den 19. Oktober 2024, beim Mitmach-Camp in Duderstadt. Es gab nämlich eine Schaltkonferenz ins Millerntor nach Hamburg, wo der Fußballverein FC St. Pauli seine Heimspiele austrägt. Denn eine der beiden Musiker des nun veröffentlichten Fansongs, Joey Maurice, ist nicht zuletzt über Zukunftsplanungen dazu gekommen, Musik zu machen und vor allem damit auch den Weg in die Öffentlichkeit zu finden. Bei einer zuerst einmal vermeintlich langweiligen Silvesterparty, zu der er erst gar nicht hinwollte, traf er seinen heutigen Bandkollegen Maurice.