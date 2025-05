Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover des IGEL-Podcast zu Fake News

Foto: omp

Bad Segeberg (kobinet) "Fake News und Desinformation – was gilt es zu beachten?" Dieser Frage geht Sascha Lang in der aktuellen Episode des Podcast Inkluison Ganz Einfach Leben (IGEL) nach. Dabei übernimmt der IGEL Podcast dieses Mal eine Episode vom Digital Kompass Podcast. Beide Podcasts werden von Sascha Lang moderiert. In der aktuellen Episode spricht Sascha Lang mit Luise Görlach und Daniel Lehmann über Fake News und wie man damit umgehen kann.

„Der IGEL Podcast Übernimmt diese Episode vom Digital Kompass Podcast. Beide Podcasts werden von Sascha Lang moderiert. In der neuen Episode des Digital-Kompass Podcasts sprechen Luise Görlach und Daniel Lehmann über das Thema Fake News und Desinformation. Ganz konkret geht es in dieser Podcast-Folge um diese und weitere Fragen: ‚Was versteht man unter Desinformation und Fake News?‘ ‚Wo und in welcher Form können uns Desinformation und Fake News im Internet begegnen?‘ ‚Welche Rolle spielt KI für die Erstellung und Verbreitung von Fake News?‘ ‚Gibt es bestimmte Kriterien anhand derer Fake News zu erkennen sind?‘ ‚Wo lassen sich gute Informationen im Netz finden, die im Umgang mit Fake News unterstützen?‘ ‚Wo gibt es geeignete Materialien für Multiplikator:innen, die z.B. selbst ein Schulungsangebot zum Thema “Fake News“ aufsetzen möchten?'“ So heißt es unter anderem in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast

