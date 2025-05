Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Kooperation Behinderter im Internet e.V./Tom Kallmeyer (Creative Commons BY-SA 4.0)

Frankfurt am Main (kobinet) Der "Fachtag Inklusion in der Erwachsenenbildung“ am 6. November 2024 von 10:00 - 15:30 Uhr der Volkshochschule Frankfurt am Main bietet Einblicke in Forschung und Praxis. Eingeladen sind Kursleitende und Mitarbeitende von Einrichtungen der Erwachsenenbildung, die sich für das Thema Inklusion interessieren und dieses vertiefen möchten.

Der Fachtag wird spannende Einblicke in Forschung und Praxis bieten, unter anderem durch die Impulse von Dr. habil. Sabine Lauber-Pohle zu „Inklusion als Mehrebenenherausforderung für Erwachsenenbildung“ und von der Expertin Mirijam Kobzan, die den Einsatz digitaler Tools in diesem Kontext vorstellen wird, heißt es auf der Internetseite der VHS Frankfurt.

Nähere Informationen gibt’s unter: https://vhs.frankfurt.de/Kursaufinklusion