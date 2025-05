Sehbehindert und immer dazu lernen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

AACHEN (kobinet) Ein selbstbestimmtes Leben im Alltag ist auch für blinde und sehbehinderte Menschen mit den richtigen Hilfsmitteln möglich. Allerdings ist es eben auch so, dass immer wieder neue Hilfsmittel auf den Markt kommen oder in immer wieder anderen Varianten verfügbar sind. Ein selbstständiges Leben macht es für Blinde und Sehbehinderte unumgänglich, sich über Neuheiten zu informieren und dazu zu lernen. Eine Möglichkeit, das zu tun, sind zwei Termine für Online-Seminare der Firma "Feelware".

Für viele Personen sind zwei Lebensbereiche besonders wichtig, nämlich:

– Sichere Orientierung und Navigation außerhalb der eigenen Wohnung und

– Selbstständige Versorgung mit sauberer Wäsche und warmen Speisen Zuhause

Welche Möglichkeiten auch Sie haben, um sicher von A nach B zu kommen und Ihren Haushalt zu führen, das ist in einem Kurzseminar, an dem jeder ganz bequem von Zuhause aus teilnehmen kann. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten in zwei kurzen Vorträgen von je 20 Minuten die wichtigsten Informationen und können ihre Fragen stellen.

Das Kurzseminar zu zwei Terminen in der kommenden Woche für angeboten und jeder kann ganz komfortabel per Telefon oder per Internet teilnehmen. Der erste Termin ist am Donnerstag, dem 24. Oktober 2024 in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Der zweite Termin ist am Freitag, dem 25. Oktober 2024 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr.

Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. Deshalb ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese kann telefonisch über die Rufnummer 0241 980 967 40 oder per E-Mail erfolgen. Letztlich ist auch eine Anmeldung über das Internet für den ersten Termin und für den zweiten Termin möglich.