Die Zukunft beginnt Jetzt

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Jürgen Dusel

Foto: Henning Schacht

Berlin (kobinet) "Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, war diese Woche sehr viel unterwegs. Unter anderem hatte er eine Audienz bei Papst Franziskus in Rom, mit dem er über Inklusion und deren Notwendigkeit sprach. Jürgen Dusel nahm aber auch an der Konferenz der Sozialminister*innen der G7-Staaten in Perugia in Italien teil. Diese hat eine Resolution verabschiedet, durch die die Umsetezung der UN-Behindertenrechtskonvention und das Thema Inklusion gezielter vorangetrieben werden soll. Jürgen Dusel war ein entscheidender Mitiniatiator dieser Initiative. Und bei dem Stress fand der Bundesbehindertenbeauftragte auch noch Zeit, ein Grußwort an das Zukunftsplanungs Mitmach-Camp nach Duderstadt zu schicken. Denn die Persönliche Zukunftsplanung und die Wünsche und Ziele behinderter Menschen sind ihm sehr wichtig." So heißt es im Live-Blog zum 1. Zukunftsplanungs Mitmach-Camp , in dem auch das Grußwort von Jürgen Dusel veröffentlicht wurde.

In seinem Grußwort sagte Jürgen Dusel:

„Guten Tag liebe Teilnehmenden des Zukunftsplanungs Mitmach-Camp – das ist ja kein einfaches Wort – in Duderstadt. Ich grüße die Teilnehmenden aus Österreich, aus der Schweiz, aus Südtirol und auch aus Deutschland. Ich freue mich einfach, dass gemeinsam Zukunft geplant wird, für Menschen mit Behinderungen, mit Menschen mit Behinderungen. Das ist unheimlich wichtig, dass wir uns alle einbringen und eben unsere gemeinsame Zukunft gestalten. Eine Zukunft, die ohne Diskriminierung sein soll, die inklusiv sein muss und die eben dafür sorgt, dass Menschen mit Behinderungen – egal, wo sie leben – ihre Rechte nicht nur auf dem Papier finden, sondern auch diese Rechte leben können. Ich danke Ottmar Miles-Paul, der sich ja da sehr engagiert und grüße euch alle. Euer Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Zukunft beginnt Jetzt!“

Link zum Live-Blog zum 1. Zukunftsplanungs Mitmach-Camp, das vom 17. bis 20. Oktober 2024 im Jugendgästehaus Duderstadt stattfindet