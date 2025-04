Jürgen Dusel warb beim Papst für Inklusion

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Jürgen Dusel

Foto: Henning Schacht

Rom, Italien (kobinet) "Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, schildert seine Eindrücke von einem Treffen mit Papst Franziskus und hebt die Bedeutung von Inklusion als fundamentalen Baustein der Demokratie hervor. Im Rahmen einer internationalen Konferenz in Italien setzt er sich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein und fordert konkrete Maßnahmen." So heißt es in einem Bericht der Vatican News vom 17. Oktober 2024 mit dem Titel "Dusel beim Papst: 'Inklusion ist der Schlüssel zur Demokratie'".

Link zum Bericht von Vatican News