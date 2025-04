Das 1. Zukunftsplanungs Mitmach-Camp wurde eröffnet

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.



Foto: omp

Duderstadt (kobinet) Am 17. Oktober 2024 haben Ellen Keune, Max Kilian Steffens und Carolin Emrich vom Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung das erste Zukunftsplanungs Mitmach-Camp eröffnet. Noch bis zum 20. Oktober tauschen sich die 100 Teilnehmenden der Veranstaltung im Jugendgästehaus Duderstadt über ihre Erfahrungen, Methoden und Ziele in Sachen Persönliche Zukunftsplanung aus und diskutieren aktuelle Fragen zum Thema. Dass es dabei sehr kreativ zugeht, das wurde bereits zu Anfang des Mitmach-Camps deutlich. Die Teilnehmenden bekamen jeweils eine Tasche mit veschiedenen kreativ gestalteten Begrüßungsgeschenken und Materialien. "Denn, wie es der Name schon sagt, das Mitmach-Camp wird von uns allen gestaltet", betonte Carolin Emrich bei der Begrüßung der Veranstaltung, die unter dem Motto "Wir sind viele, wir sind bunt" stattfindet.

Gleich nach der Begrüßung begannen eine Reihe von Arbeitsgruppen. Eine Wunschecke, eine Schreibwerkstatt oder ein Workshop zum Thema Entscheidungshilfen waren genau so dabei wie das ebendliche Vernetzungstreffen, das vom Team aus Rosenheim angeleitet wurde und für viele in der Disco des Jugendgästehaus endete. Denn nicht nur die jungen Teilnehmenden hatten nach der zum Teil langen Anreise erheblichen Bewegungsdrang, der auch ausgelebt wurde. Zur Tagung nach Duderstadt sind nicht nur Vertreter*innen aus verschiedenen Regionen Deutschlands, sondern auch aus Österreich, der Schweiz und Südtirol angereist.

In den nächsten Tagen werden in Duderstadt eine Reihe aktueller Fragen, wie beispielsweise im Hinblick auf die personenzentrierte Bedarfsplanung und Unterstützung oder wie mehr Türen zur Inklusion geöffnet werden können, zur Diskussion und Bearbeitung stehen. Die Veranstaltung wird durch eine intensive Berichterstattung in einem Live-Blog begleitet, so dass sowohl die Teilnehmenden Informationen bekommen, wer dabei ist und was sich getan hat, aber auch diejenigen, die nicht nach Duderstadt kommen konnten, Eindrücke von der Veranstaltung und den dort aktiven Menschen bekommen können. Denn diese Veranstaltung war ziemlich schnell ausgebucht.

„Eigentlich ist das nicht nur ein Mitmach-Camp, sondern auch ein Wiedersehens-Camp“, betonte eine Teilnehmerin am Abend. Denn die Corona-Pandemie hat auch in diesem Bereich seine Spuren hinterlassen. Seit Beginn der Pandemie haben sich nämlich viele der Aktiven nicht mehr live und in Farbe gesehen. Deshalb ist der Austauschbedarf in Duderstadt in Sachen Persönliche Zukunftsplanung besonders groß.