Teilnehmer*innen für Umfrage zur Barrierefreiheit mathematischer Inhalte gesucht

Marburg / Karlsruhe(kobinet) Mathematische Inhalte wie etwa komplexe Formeln, Graphen, Diagramme sind primär visuelle Darstellungen und so nicht ohne weiteres mit Vorlesesoftware zugänglich, für die Begriffsbildung und das Verstehen jedoch zentral. Nur wenige Hochschulen und Schulen bieten jedoch professionelle Unterstützung bei der Aufbereitung solcher Inhalte; in den MINT-Fächern sind blinde und sehbehinderte Schüler*innen sowie Studierende daher oftmals auf sich allein gestellt und von persönlichen Assistenzen abhängig, ohne auf einen an ihrer Bildungseinrichtung zentral organisierten Workflow zurückgreifen zu können. Deshalb werden nun Teilnehmer*innen für eine Umfrage zum Thema "Barrierefreiheit mathematischer Inhalte für Menschen mit Sehbeeinträchtigung in Studium und Schule" gesucht.

Ziel des Kooperationsprojekts ‚Math4VIP‘ (Math for Visually Impaired People der Universität Marburg und des Karlsruher Instituts für Technologie) ist es nun, diese stark heterogene Gesamtsituation und den barrierefreien Zugang zu Mathematik durch Entwicklung neuer Standards und einer übergreifenden Informations-Plattform deutlich zu verbessern. Für eine 20-minütige Onlineumfrage werden Student*innen oder Schüler*innen der gymnasialen Oberstufe mit Sehbeeinträchtigung sowie Personen, die für sehbeeinträchtigte Studierende oder Schüler*innen eine Umsetzungstätigkeit im mathemathischen Bereich an einer Hochschule oder Schule ausüben gesucht.

Nähere Informationen zum Projekt gibt’s unter: https://www.math4vip.de/

Den Fragebogen finden Interessierte unter: https://soscisurvey.ifss.kit.edu/math4vip/

(Den Link zur barrierefreien Version ignorieren. Der verlinkte Fragebogen ist auch mit Screenreader direkt ausfüllbar)