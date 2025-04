World Games Berlin 2023 brachten nachhaltige Impulse für die Zukunft des Sports

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

BERLIN (kobinet) Gestern Abend hat in Berlin die letzte Sitzung des Weltspielekomitees der Special Olympics World Games Berlin 2023 stattgefunden. In einem bedeutenden Abschlussmeeting wurden dabei die Erfolge und Ergebnisse der Weltspiele reflektiert, während gleichzeitig die Weichen für die zukünftige Entwicklung des inklusiven Sports in Deutschland gestellt wurden. Ein zentrales Thema der Sitzung war die Nachhaltigkeit der Programme, die im Rahmen der Special Olympics World Games umgesetzt wurden. Ziel ist es der weiteren Arbeit ist es jetzt, die nachhaltige Wirkung der Spiele sowohl für die Special Olympics Bewegung als auch für den inklusiven Sport in Deutschland zu verstärken. Durch innovative Ansätze, neuen Standards im sozialen Wirken und verpflichtende Nachhaltigkeitsrichtlinien haben die World Games nicht nur sportliche Höchstleistungen gefördert, sondern auch wichtige inklusive und gesellschaftliche Impulse gesetzt, die über die Weltspiele hinaus wirken sollen.

„Die Weltspiele in Berlin waren nicht nur ein Fest des Sports, sondern auch ein wichtiges Zeichen für eine inklusive Gesellschaft“, betonte Christiane Krajewski, Präsidentin Special Olympics Deutschland. „Wir sind stolz darauf, das größte inklusive Sportevent der Welt erfolgreich umgesetzt zu haben. Die daraus gesammelten Erfahrungen und entwickelten Nachhaltigkeitsprogramme können für zukünftige Großveranstaltungen in Deutschland als Vorbild dienen. Unser Ziel ist es, eine nachhaltige und inklusive Sportkultur zu etablieren, die allen Menschen Zugang ermöglicht.“

Im Mittelpunkt der Konferenz stand die nachhaltige Wirkung der Weltspiele auf internationaler Ebene. Mit Teilnehmenden aus über 50 Nationen ist die Konferenz das erste große Special Olympics Event mit internationalem Charakter seit den Weltspielen Berlin 2023.

Darüber hinaus präsentierten die Mitglieder des Weltspielekomitees Impulse, die aus den Weltspielen für den Veranstaltungsort Deutschland hervorgegangen sind. Diese reichen von neuen Partnerschaften im Sportbereich bis hin zu Initiativen, die die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung in Richtung des organsierten Sports fördern sollen.

Die Sitzung bot zudem Gelegenheit, zukünftige Handlungsfelder von Special Olympics Deutschland zu diskutieren. Dabei wurde besonders betont, wie wichtig das Engagement von Politik, Sponsoren, Verbänden und Gemeinschaft ist, um die erreichten Erfolge langfristig zu sichern.