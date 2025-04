Vortrag: Volle Pulle leben. Mit Behinderung!

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Lea Voitel sitzt in ihrem Rollstuhl am See

Foto: Lea Voitel

Potsdam (kobinet) "Volle Pulle leben. Mit Behinderung!" So lautet der Titel eines Vortrags von Lea Voitel, Peer-Beraterin für Inklusion, den diese am 25. Oktober 2024 von 17:00 bis 19:00 Uhr bei SEKIZ in Potsdan hält. In der Ankündigung der Veranstaltung heißt es: "Meine Mission: Ich will Menschen mit Körperbehinderung und ihren Angehörigen zeigen, wie ein selbstbestimmtes und aktives Leben möglich ist. Wie viele Wege das Leben zu bieten hat. Denn zwischen dem ständigen Kampf mit den Behörden, dem Umgang mit der eigenen Behinderung sowie gesellschaftlichen Vorgaben und Grenzen, kann es hin und wieder mal zur Überforderung kommen."

Link zur Ankündigung dieser und weiterer Veranstaltungen von SEKIZ Potsdam