Wer eine Reise tut, hat etwas zu erzählen – so auch Norbert Sandmann

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Norbert Sandmann mit seinem E-Rollstuhl

Foto: omp

Euerbach (kobinet) "Wer eine Reise tut, hat etwas zu erzählen", so heißt es in dem Sprichtwort so schön. Und so werden nach getanen Reisen oft schöne Erinnerungen oder spannende Begebenheiten ausgetauscht. Für Norbert Sandmann bleibt nach seiner Reise an den Bodensee jedoch ein fahler Nachgeschmack. Denn der Rollstuhlnutzer musste einiges erleben, was man sich im Urlaub nicht wünscht. In einem Beitrag auf seinem Blog mit dem Titel "Urlaub mit dem Rollstuhl" schildert Norbert Sandmann das Erlebte.

Link zum Blog-Beitrag von Norbert Sandmann