Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover zum IGEL-Podcast zum Beruf der Rehalehrer*innen

Foto: omp

Bad Segeberg (kobinet) "Warum Reha Lehrer*innen unabdingbar sind wenn es um Inklusion und Selbstbestimmung geht?" So lautet der Titel der aktuellen und mittlerweile 207. Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Im Podcast dreht sich alles um den Beruf des Reha-Lehrers, der blinde und sehbehinderte Menschen dabei unterstützt, ein selbstständiges und unabhängiges Leben zu führen. Der Podcast-Macher Sascha Lang spricht dabei mit Maria Schüller, Vorsitzende des Bundesverbands der Reha-LehrerInnen, und Peter Brill, Geschäftsführer des Verbands.

In dieser Episode des IGEL Podcasts dreht sich alles um den Beruf des Reha-Lehrers, der blinde und sehbehinderte Menschen dabei unterstützt, ein selbstständiges und unabhängiges Leben zu führen. Ich spreche mit Maria Schüller, Vorsitzende des Bundesverbands der Reha-LehrerInnen, und Peter Brill, Geschäftsführer des Verbands, über die wichtigen Aufgaben in den Bereichen Orientierung und Mobilität (O&M) sowie lebenspraktische Fertigkeiten (LPF). Unsere Gäste beleuchten, warum der Beruf des Reha-Lehrers so wertvoll und gleichzeitig von Nachwuchsmangel betroffen ist. Sie diskutieren die Herausforderungen der Ausbildung, die finanzielle Belastung und die Notwendigkeit, den Beruf attraktiver zu gestalten. Es geht auch um die Zukunft des Berufs: Die Hoffnung auf ein Studienprogramm und innovative technische Entwicklungen wie der Rollator für Blinde stehen im Fokus. Hören Sie rein, wenn Sie erfahren wollen, wie diese engagierten Fachkräfte Menschen helfen, Barrieren des Alltags zu überwinden, und warum wir dringend mehr Reha-LehrerInnen in Deutschland brauchen. Mehr Infos zu den Rehalehrer:Innen finden Sie unter: www.rehalehrer.de„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast