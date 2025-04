Einmal Lokführer sein

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

So wird ein Zug gefahren

Foto: vlexx/Frauke Blech

BAD KREUZNACH (kobinet) Wohl jeder hat als Kind oder Jugendlicher davon geträumt, einmal Lokführer zu sein. Dieser Wunschtraum hat sich nun für Beschäftigte von job|inklusivo der Stiftung kreuznacher diakonie erfüllt. Diese Stiftung betreibt mit job|inklusivo eine der bundesweit wenigen Einrichtungen, die sehr erfolgreich den Übergang von Menschen mit Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt intensiv fördert. Dazu gehören auch Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen wie etwa Besuche im Landtag oder der Besuch auf dem Betriebsgelände der Vlexx in Mainz.

Viele Beschäftigte der Werkstätten der Stiftung kreuznacher diakonie in Bad Kreuznach, Kirn oder Bad Sobernheim pendeln mit dem Zug zu ihren Arbeitsplätzen. Für viele Menschen, die in den Einrichtungen der Stiftung kreuznacher diakonie leben oder arbeiten, sorgt Vlexx täglich für einen sicheren und umweltschonenden oder umweltfreundlichen Personennahverkehr. Normalerweise sitzen sie alle in den Zügen der Vlexx, die auf der Nahestrecke im Pendelverkehr unterwegs ist.

Wie sieht aber so ein Zug von unten aus? Wie funktionieren Antrieb und Bremsen? Für die 14 Beschäftigten war der Besuch mehr als spannend. Zwei Vlexx-Meister standen ihnen für alle Fragen rund um Schutzausrüstungen und Arbeitssicherheit zur Verfügung. Aber die Beschäftigten durften auch selbst aktiv werden und so stand auch irgendwann statt Bad Sobernheim einfach „Hogwarts-Express“ auf der Zuganzeige.

Gerhard Lötsch, der jobIinklusivo-Leiter, dem Integrationsprojekt der Stiftung kreuznacher diakonie für die Eingliederung in den Arbeitsmarkt, beschreibt das Anliegen dieses Arbeitsausfluges so: „Wir wollen Wissen und Persönlichkeit fördern. Und die Chancen, dass unsere Beschäftigten selbst auf einem Führerstand einer Lokomotive stehen dürfen und ihre eigene Ansage übers Mikrofon machen können, ist einfach super ! Und gleichzeitig konnten sie viel über Technik und Arbeitssicherheit lernen“. Mit nach Hause genommen haben sie viel spannende Eindrücke, mehr Wissen und den Vlexx-Zug zum Selbstbasteln samt Schlüsselanhänger.