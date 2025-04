Der Countdown für das 1. Zukunftsplanungs Mitmach-Camp läuft

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.



Foto: omp

Duderstadt (kobinet) Der Countdown für das 1. Zukunftsplanungs Mitmach-Camp, das das Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung vom 17. bis 20. Oktober 2024 im Jugendgästehaus Duderstadt durchführt, läuft. 100 behinderte und nichtbehinderte Menschen, die sich für die Persönliche Zukunftsplanung engagieren reisen dafür aus verschiedenen Regionen Deutschlands, Österreich, der Schweiz und Südtirol nach Duderstadt, um sich mittels der von der Aktion Mensch geförderten Veranstaltung auszutauschen und kreativ zu beflügeln. Wer sich über die Veranstaltung informieren oder einen Eindruck davon bekommen will, was dort stattfindet, welche Personen dort sein werden und was hinter der Persönlichen Zukunftsplanung steckt, findet dazu einige Informationen auf einem Live-Blog, der extra für das 1. Zukunftsplanungs Mitmach-Camp erstellt und kräftig gefüllt wird.

Bereits vor Veranstaltungsbeginn wurden auf dem Live-Blog schon über 30 Beiträge eingestellt, die u.a. auch einen Einblick bieten, was es bedeutet, eine solch kreativ ausgerichtete Veranstaltung zu organisieren. Vor allem werden schon einige Menschen vorgestellt, die in Duderstadt dabei sind. Es gibt aber auch Grüße von Menschen, die sich für die Persönliche Zukunftsplanung engagieren, aber nicht in Duderstadt dabei sein können.

Link zum Live-Blog zum 1. Zukunftsplanungs Mitmach-Camp

Link zu Informationen über die Arbeit des Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung, auf dessen Internetseite der Countdown für die Tagung eingerichtet wurde