Veranstaltung zum Tag der nicht sichtbaren Behinderungen in Villmar

Plakat zur Veranstaltung am 20.10.2024 in Villmar

Foto: omp

Villmar (kobinet) Der Helferkreis Villmar, das im Landkreis Limburg–Weilburg in Hessen liegt, beteiligt sich am bundesweiten Tag der nicht sichtbaren Behinderungen mit einer Dialogveranstaltung. Am 20. Oktober 2024 sind alle Betroffenen und Interessierten ab 15.00 Uhr in die König–Konrad–Halle nach Villmar eingeladen. Neben den angekündigten Programmpunkten wird es auch einen Beitrag von Martina Heil geben. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Helferkreis Villmar e.V.

„Ob Rheuma, Post COVID, Depressionen oder Autismus – nicht sichtbare Beeinträchtigungen wie chronische oder psychische Erkrankungen, aber auch Schmerzen oder neurodivergente Störungen sind oft unsichtbar, können jedoch das tägliche Leben stark beeinflussen. Gemeinsam möchten wir das Bewusstsein für diese Beeinträchtigungen stärken, informieren und dabei helfen, Verständnis und Empathie zu fördern“, heißt es auf dem Plakat zur Veranstaltung.

Dr. Ruth Reichwein, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Psychotherapie wird als Gastsprecherin zum Thema Depressionen referieren und Fragen beantworten. Zudem liest Stephan Laux aus seinem Buch „Bei geschlossener Schranke bitte anhalten„.