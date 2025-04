Grünen-Veranstaltung im Landtag in Düsseldorf: Mobilität für Alle

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Banner für die Veranstaltung der Grünen im Landtag von NRW

Foto: omp

Düsseldorf (kobinet) "15-Jahre UN-BRK – Mobilität für Alle“, so lautet der Titel einer Veranstaltung, die am Donnerstag, den 31. Oktober 2024 um 17:30 Uhr im Landtag von Nordrhein-Westfalen stattfindet und zu der die Landtagsfraktion der Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag einlädt. "In diesem Jahr feiert die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland ihr 15-jähriges Jubiläum. Gerade barrierefreie Mobilität betrifft uns alle – egal ob im Rollstuhl, mit dem Rollator oder dem Kinderwagen – und ermöglicht Teilhabe am öffentlichen Leben. Wir sind uns sicher: Nur mit einer barrierefreien 'Mobilität für Alle' können wir unserer rechtlichen und gesellschaftlichen Verpflichtung gerecht werden, allen Menschen in NRW Teilhabe an Schule und Bildung, an Arbeit oder an kulturellen und sportlichen Veranstaltungen zu ermöglichen", heißt es in der Einladung von Dennis Sonne und Laura Postma von der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag von Nordrhein-Westfalen für die eine Anmeldung noch bis zum 17. Oktober möglich ist.

„Gemeinsam mit Ihnen und Euch möchten wir einen Blick darauf werfen, wo wir in puncto Barrierefreiheit im Öffentlichen Nahverkehr heute stehen, Möglichkeiten ausloten, wo wir noch besser werden müssen und Ihr und Euer geballtes Fachwissen hören. Wir freuen uns sehr, dass wir Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW, Raul Krauthausen, Inklusionsaktivist und Medienmacher aus Berlin sowie weitere Expertinnen und Experten für Impulse bei der Veranstaltung gewinnen konnten“, heißt es weiter in der Einladung zur Veranstaltung.

