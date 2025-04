Berufliche Qualifizierung zum:r Hotelpraktiker:in für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Daumen hoch

Foto: Irina Tischer

Augsburg (kobinet)

"Bisher für Menschen mit Beeinträchtigung entwickelte Ausbildungsformen sind für einen Großteil von Menschen mit Lernschwierigkeiten zu anspruchsvoll, dennoch sind sie in der Lage, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Mit der Beruflichen Qualifizierung zum:r Hotelpraktiker:in möchten wir Menschen mit Lernschwierigkeiten durch bedarfsgerechte Bildung ermöglichen, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig zu sein. In Anlehnung an die Forderung von Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland e. V. wird der Begriff 'Menschen mit Lernschwierigkeiten' anstelle des Ausdrucks 'Menschen mit geistiger Behinderung' verwendet." So heißt es auf der Internetseite der einsmehr gGmbH aus Augsburg, auf der die aktuelle berufliche Qualifizierung angekündigt wird.

„Was macht ein:e Hotelpraktiker:in?“ Diese Frage beantwortet die einsmehr gGmbH beispielsweise so in der Ankündigung der Qualifizierung für Menschen mit Lernschwierigkeiten wie folgt: „Hotelpraktiker:innen übernehmen einfache Tätigkeiten in der Küche, im Service oder im Housekeeping in einem Hotel. In der Küche helfen sie bei der Vorbereitung und Zubereitung von Speisen. Im Restaurant bereiten sie den Gastraum vor und decken Tische ein. Sie empfangen Gäste und servieren Speisen und Getränke. Im Housekeeping reinigen sie die Räume und richten diese für die Gäste einladend her.“

Link zu weiteren Info zur Qualifizierung und vielem mehr