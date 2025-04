Neugründungen von PRIMUS-Schulen ermöglichen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Dr. Brigitte Schumann

Foto: Bildungsklick

Düsseldorf (kobinet) Die nordrhein-westfälische Landesregierung will die vier bestehenden PRIMUS-Schulen, die derzeit in einem Schulversuch das gemeinsame Lernen von Klasse 1 bis 10 erproben, schulrechtlich absichern und ihren Bestand ermöglichen. Das ist nach Ansicht der Bildungsjournalistin Dr. Brigitte Schumann zwar erfreulich, aber lange nicht ausreichend – und ein Bruch des Koalitionsversprechens, wie sie in einem aktuellen Beitrag auf bildungsklick schreibt.

„Der Entwurf des 17. Schulrechtsänderungsgesetzes (17. SchRÄG) mit dem Titel ‚Gesetz zur Sicherung von umfassenden Bildungsangeboten und zur Stärkung der Qualität von Schule‘ sieht vor, die bisher im Schulversuch laufenden PRIMUS-Schulen zu verstetigen. Der Gesetzesentwurf befindet sich derzeit in der Verbändeanhörung und muss danach vom Landtag verabschiedet werden. Die Koalitionsvereinbarung stellt dagegen neue PRIMUS-Schulen in Aussicht, wenn sie regional abgestimmt sind“, schreibt Dr. Brigitte Schumann.

Link zum vollständigen Beitrag von Dr. Brigitte Schumann auf bildungsklick