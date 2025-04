Hochschulinitiative SCHUFFLE bietet kostenloses E-Learningangebot zum Thema Barrierefrei lehren

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Susanne Göbel

Stuttgart (kobinet) In SHUFFLE (Hochschulinitiative digitale Barrierefreiheit für Alle) werden Maßnahmen auf technischer, struktureller und didaktischer Ebene zur Verbesserung von digitaler Barrierefreiheit an Hochschulen entwickelt, erprobt und dauerhaft als Open-Source-Lösungen bereitgestellt. Das Lernangebot richtet sich an Lehrpersonen und alle Interessierten, die ihre (Lehr-)Kompetenzen im Bereich der digitalen Barrierefreiheit erweitern möchten.

Neben Grundlagen werden unter anderem Fähigkeiten zur Herstellung barrierefreier Dokumente und Lehrmaterialien vermittelt. Zudem besteht die Gelegenheit, an der Prüfung, die im Rahmen der IAAP D-A-CH, dies ist die deutschsprachige Niederlassung der International Association of Accessibility Professionals, stattfindet, teilzunehmen.

Nähere Informationen zu den öffentlichen Kursen: https://mooc.hdm-stuttgart.de/local/publiccourses/